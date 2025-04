Lettera43.it - Quali sono le regole del Met Gala?

Evento esclusivo della mondanità newyorkese, il Metcelebra ogni anno il meglio della moda mondiale attraverso un tema specifico. Per l’edizione 2025, che si terrà come ogni anno presso il Metropolitan Museum of Art da cui prende il nome, stilisti e ospiti si concentreranno sul dandismo nero, stile che ha contraddistinto per generazioni la cultura afroamericana. Riservato solo a pochi eletti, selezionati ogni anno dalla direttrice di Vogue America Anna Wintour e dai suoi quattro co-chairs, l’evento presenta delle rigideche ciascun invitato deve seguire. Fra queste il divieto di utilizzare gli smartphone all’interno della struttura e di pubblicare sui social scatti o filmati di quanto avviene durante la cena. Non a caso, le foto si concentrano esclusivamente sulla sfilata all’ingresso.