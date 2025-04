.com - Cicloturismo, con Laduesse la Calabria protagonista alla Fiera di Bologna

(Adnkronos) – Tornae riparte ddeldi, in programma nel fine settimana (4-6 aprile). L’evento cicloturistico in calendario per il 1 giugno tra i monti del Parco Nazionale del Pollino e il mare della Riviera dei Cedri (.com), in provincia di Cosenza, è tra i protagonisti dellacome co-espositore negli spazi della Regione. L’appuntamento diriunisce tutto il mondo del, istituzioni, aziende e ‘player’ di un settore in crescita che guarda con sempre maggiore attenzionepresentatutte le novità dell’edizione 2025: i 3 percorsi (Classic, Sunset, Sprint) aperti e tutti, per ogni tipo di bici e ebike, studiati sulle esigenze dei cicloturisti; il collegamento con la Catasta e con il cuore del Parco Nazionale del Pollino; il tracciato ‘trail’, riservato a gravel e Mtb, per un fine settimana (31 maggio/1 giugno) in piena libertà e in modalità ‘unsupprted’scoperta delle meraviglie calabresi.