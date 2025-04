Formiche.net - Dazi, Difesa e Ucraina. Il diario della giornata dei vertici

Forze di rassicurazione da organizzare sotto l’ombrelloNato: è ciò che emerge da più fonti a margineriunione informale del Consiglio Ue formatoche si è tenuta a Varsavia, con in primo piano il casoma anche con riferimenti dei presenti all’altro fatto del giorno, ovvero idi Donald Trump (attenzionati a Bruxelles dalla ministeriale degli esteri) che stanno monopolizzando tutte le discussioni internazionali. Il tutto può essere (forse) tenuto assieme dalla posizione diplomatica messa in campo dal segretario generale dell’alleanza, Mark Rutte, che ancora una volta ha sottolineato il dato relativo al rapporto speciale che c’è tra Stati Uniti e Nato, in riferimento alle iniziative intraprese dal vicepresidente JD Vance.Tra Varsavia e Bruxelles, ma senza dimenticare l’