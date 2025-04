Laverita.info - La Corte dei conti Ue stronca il piano sulle reti elettriche. Il mercato unico è un’utopia

Leggi su Laverita.info

I magistrati europei bocciano gli investimenti insufficienti. E chiariscono: in futuro l’eventuale calo del costo dell’energia dovuto alle rinnovabili non si vedrà in bolletta.