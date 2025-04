Lettera43.it - L’Ungheria ha avviato il processo per ritirarsi dalla Corte penale internazionale

Leggi su Lettera43.it

ha ufficialmenteilper. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Péter Szijjártó, citato in un tweet dal portavoce del governo Zoltan Kovacs. La proposta di legge è stata presentata dal Ministero degli Esteri e sarà discussa in Parlamento entro la fine di aprile, con un voto previsto entro maggio. Una volta notificata all’Onu, il ritiro dall’accordo di Roma eCpi diventerà effettivo dopo un anno. Szijjártó ha criticato duramente laper aver emesso un mandato d’arresto contro il premier israeliano Netanyahu, definendo la decisione «apertamente antisemita» e affermando che la CPI «ha screditato sé stessa e l’intero sistema giudiziario».Orban: «La Cpi è diventata un tribunale politico», Netanyahu: «Importante opporsi a questa organizzazione corrotta»In una conferenza stampa a Budapest insieme al premier israeliano, Viktor Orban ha spiegato la decisione ungherese: «Sono stato il primo ministro che ha firmato il documento di adesione allae ora ho firmato il documento per il ritiro.