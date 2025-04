Bergamonews.it - Festival Orlando: la giraffa nella stanza che scruta il fallimento come possibilità

Bergamo. Un desiderio di “vivere altrimenti”, allenando una grammatica delle, per affrontare non il solito elefante, ma una, trovando così (con le parole dell’accademico americano Jack Halberstam) “un modo diverso di dare significato alle cose, un modo in cui nessun* verrà lasciat* indietro”. Unacuriosamente illuminata da un lampadario, in un interno, mentrein direzione dell’osservatore: un’immagine “fuori scala”, con cui allenare lo sguardo verso ciò che non è uniforme, verso nuovedi esistenza. Fotografia di Martin Kollar, è l’immagine-simbolo della 12esima edizione didi arti performative e cinema, organizzato da Associazione Immaginaree Laboratorio 80, (con Bergamonews tra i Media Partner) che si svolgerà in vari luoghi di Bergamo da sabato 3 a domenica 11 maggio.