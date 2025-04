Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston 2-6, 1-0, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: il francese si aggiudica il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Gioco: prima ad uscire vincente per l’italo-argentino anche aiutato dal rimbalzo insolito dovuto all’incrocio delle righe.40-30 Si ferma in rete il dritto lungolinea diche aveva cercato un colpo disperato.30-30 Regalo delche decide di giocare una risposta bloccata spedendola in rete.Seconda15-30manovra con il dritto incrociato e poi gioca un’ottima palla corta in lungolinea.arriva bene sulla palla, finta di giocare il recupero in lungolinea e poi sceglie l’incrociato senza riuscire a superare la rete.15-15 Punto da manuale: servizio ad uscire, dritto ad incrociare dalla parte opposta e volee vincente.0-15 Scappa in lunghezza il dritto in uscita dal servizio di.Al servizio LucianoSECONDO SET18.