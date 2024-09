L’anziano ricoverato | Vorrei celebrare i 71 anni di matrimonio con mia moglie L’hospice organizza la festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Prato, 6 settembre 2024 – Anche in un momenti difficile, c’è spazio per la vita. E non sono mancate le lacrime di commozione al“Il Fiore di Primavera”, a Prato, dove un paziente ha festeggiato i 71dicon laalla presenza di figli e i nipoti grazie a “La Scatola dei desideri”, l’iniziativa promossa dagli operatori della struttura insieme ai pazienti con la quale i desideri scritti e posti all’interno di una scatola vengono esauditi. Era già accaduto nei giorni scorsi con l’emozionante incontro tra un’altra paziente e il cavallo Ice, sempre all’interno del