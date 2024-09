Emergenza Lupi Il Comitato Resistenza Pastorale scrive alla vice presidente della Regione Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 06 settembre 2024 – Una lettera apertaStefania Saccardi sull’legata alle predazioni da lupo. E’ quella che ha inviato illuce anche delle ultime scorribande dei canidi nelle campagne di Terranuova. “Siamo qui per portaresua attenzione la situazione sempre più critica che sta colpendo gli allevatorinostra, con particolare riferimento agli ultimi episodi di predazione da parte deiavvenuti qualche settimana fa nei pressi di Radicofani e di Terranuova Bracciolini – si legge nella lettera - In quest’ultimo caso, anche il sindaco Sergio Chienni le ha inviato una lettera esprimendo la crescente preoccupazione per la questione ed esortandola a prendere misure concrete e immediate.