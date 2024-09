Dal pugilato al rugby fino al ballo | è lo sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Festa dellopronta a riempire le strade e le piazza della città. Decine di discipline in rappresentanza di 88 società e associazioniive daranno vita a una domenica speciale, con lo straordinario contorno della Regata del Conero. L’appuntamento - reso possibile grazie all’amministrazione comunale in collaborazione con Coni Marche, Cip Marche,E Salute, Panathlon Club, FairPlay, Ateneoing Club e agli sponsor Decathlon e Banca Generali - è per domenica 15 settembre, dalle 10 alle 20, poi la grande festa a Marina Doricaa tarda sera. In caso di maltempo l’evento, ovviamente ridotto nei contenuti, si svolgerà, indoor, al PalaRossini.