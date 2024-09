A Biella tre giorni dedicati alle donne portatrici di punti di vista inediti Dall' arte allo sport dalla moda all' architettura Dal 27 al 29 settembre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Trentotto incontri, oltre quaranta ospiti, tree un fil rouge, ovvero il titolo: Voce in capitolo. Tutto questo per la quinta edizione del festival Contemporanea. Parole e storie diche si terrà adal 27 al 29per spaziarealla letteratura, ed esplorare in quali e quanti modi lepossano avere voce in capitolo comedidi. Tutti gli eventi sono gratuiti e non richiedono prenotazione, a eccezione dei due Pranzi con la scrittrice (20 euro; [email protected] oppure 392 5166749).