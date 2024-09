Nadia Padovani | Incidente tra Bagnaia e Alex Marquez? L’accanimento sui social è stato eccessivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024), che è al capo del team Gresini in MotoGp, ha parlato in un’intervista al Giornale della vittoria di Marcad Aragon e dell’trae l’altro. Ancora complimenti per la straordinaria vittoria di Marc ad Aragon, come l’avete vissuta? «Ci credevamo tutti che potesse arrivare e Marc ci era andato vicino diverse volte. Finalmente è arrivata su una rienza, ci ha dato consigli.delle sue piste preferite ed èun weekend a dir poco perfetto: pole, Sprint e Gp!». Il campionato è ancora lungo eè a -70 punti dal leader Martin. Il titolo è una possibilità? «Non sarà facile, ma tutto è possibile. Può capitare di tutto in pista e non ci diamo per vinti. Puntiamo a fare delle belle gare e se possibile giocarsi il titolo».