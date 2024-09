Fontana di Trevi a pagamento per i turisti | il Campidoglio accelera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Una foto da lontano, all’altezza dei negozi e delle gelaterie, si potrà sempre fare. Ma per godere delladida vicino, nel ‘catino’ gradinato vero e proprio, servirà una prenotazione, magari con un QR code, e pagando un ticket simbolico – forse 1 euro – ma solo se si è. Per i romani invece avvicinarsi all’acqua dellapiù famosa del mondo sarà sempre gratuito. E forse, dopo le 22 quando la folla in genere sciama, l’ingresso potrà essere libero per tutti come al solito: un modello che potrebbe anche essere esportato in altri luoghi della città. Si vedrà. Ma la volontà politica deldi iniziare a procedere con, quella c’è. L’assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, in realtà, ci pensa da più di un anno.