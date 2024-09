Dove i figli delle celebrità andranno al college

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 5 settembre 2024) La prossima ondata did’élite Da quando il New York Magazine ha evidenziato il fenomeno dei “nepo babies”, iélite americane, due anni fa, il mondo ha osservato queste giovani stelle in erba. Ora adulti, molti di questi “di” sono pronti a tracciare la propria strada, spesso sfruttando l’influenza e le connessioniloro famiglie famose. Che si tratti di Hollywood o della politica, questi giovani adulti stanno salendo sotto i riflettori, pronti a plasmare il futuro dei rispettivi settori. Nomi famosi pronti per il prossimo capitolo Quest’anno molti di questi nepo babies hanno raggiunto traguardi significativi. Suri Cruise, laa di Katie Holmes e Tom Cruise, ha festeggiato il suo 18° compleanno, così come Laird Stone, il più giovane dell’attrice Sharon Stone.