Che cos’era il Settembre Nero il gruppo terroristico responsabile del Massacro di Monaco ’72

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nel 1972 11 atleti israeliani e un agente di polizia tedesco, vengono uccisi durante la XX Olimpiade didi Baviera, A portare a termine questo attacco è l‘organizzazione terroristica palestinese denominata. Il suo nome s’ispira all’offensiva del governo giordano scatenata nel1970 contro la guerriglia palestinese insediatasi nel regno dopo la Terza guerra arabo-israeliana ne 1967. Nata nel 1970 ed operativa fino al 1973,ha sollevato più di un’opinione che vanno a modificare molto la sua natura. Non è un caso che, ad oggi, storici e giornalisti non siano arrivati ad una definizione comune ed accertata. Stando a ?al?h Khalaf, capo della sicurezza di Araf?t e membro fondatore di al-Fat?,non nasce come un’organizzazione terroristica ma, piuttosto, un’unità ausiliaria del movimento di resistenza.