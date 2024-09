Cattaneo | Forza Italia è favorevole allo Ius Scholae ma priorità al Governo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Solo una cifra: 914.860. Un numero, per una volta, espresso non in euro, ma in persone. Anzi, in bambine e bambini. Sono quelli che sononi di fatto, ma non per la legge, quelli che frequentano le nostre scuole sedendo nei banchi accanto ai nostri figli, ma da “stranieri”. Quest’estate, complici le dichiarazioni di Antonio Tajani, vicepremier e leader di, il tema della riforma delle procedure per ottenere la cittadinanza tricolore è tornato prepotentemente nel dibattito politico. Onorevole, solo boutades agostane o si tratta di un tema davvero rilevante?«Rilevante. Rilevantissimo, sicuramente. Però». Però?«Peròha chiarito da subito che noi intendiamo essere coerenti e coesi. Coerenti col programma die leali verso i nostri alleati».