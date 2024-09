Archivio di Stato la rinascita Ok ai lavori per riaprire la sezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) E’finalmente firmato il contratto di appalto per l’esecuzione deinecessari al rilascio del certificato di prevenzione incendi per ladi Pontremoli dell’didi Massa. Nonostante i primi finanziamenti erogati dalla Direzione generale Archivi già nel 2022 l’iter per far avviare il progetto di riqualificazione finalizzato al conseguimento del Cpi è stata caratterizzato da un andamento lento dovuto anche all’agibilità della stazione appaltante fiorentina. E solo recentemente il complicato puzzle burocratico ha trovato il suo incastro.