Anticipazioni Endless Love la puntata di oggi 5 Settembre 2024

(Di giovedì 5 settembre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiAsu fa comprendere a Emir che, pur riconoscendo il figlio di Nihan, non sarà mai in grado di dimostrare che è suo. Emir realizza quindi che sua moglie ha un piano di fuga e che ha affermato di aspettare un figlio da lui solo per trarlo in inganno. Ordina quindi a Galip di controllare i movimenti di Nihan per impedirle di partire. Hakan va in ospedale per interrogare Emir, il quale lo avverte: sarà trasferito e se non rinuncerà all’indagine lo farà licenziare.