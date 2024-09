Strage in famiglia il pedagogista | Relazioni solo virtuali i ragazzi non sanno gestire le emozioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – “Gli adolescenti sono sempre più isolati e così nonpiù le”. Il caso di Riccardo, il 17enne reo confesso dellafamiliare di Paderno Dugnano, è un “episodio drammaticamente estremo” riflette Stefano Rossi, 42enne psicoche da circa vent’anni si occupa di educazione emotiva degli adolescenti (il suo ultimo libro è ’Sentimenti malEducati’, Feltrinelli). Nel monologo inframmezzato da lacrime durante l’interrogatorio, “il ragazzo sembra descrivere l’abito emotivo di un’intera generazione”. Nella confessione ha detto: “Mi sentivoanche in mezzo agli altri. Non avevo un vero dialogo con nessuno”. “La solitudine è il punto fermo della questione, come ha sottolineato la pm dei minori Sabrina Ditaranto, e forse il più importante. Una solitudine però digitale”.