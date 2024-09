Erice terribile incendio brucia la montagna | vigili del fuoco a lavoro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un vastosi è sviluppato nella serata di oggi lungo il fronte nord di, il borgo medievale che domina la città di Trapani. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, stanno avanzando pericolosamente lungo il costone roccioso che si snoda tra i tornanti che collegano Valdalla Vetta.delsul posto Sul luogo sono intervenute quattro squadre didel, provenienti da Trapani, Marsala e Alcamo, per un totale di 22 uomini. Le squadre sono attualmente impegnate a contenere l’, utilizzando due autobotti e diversi altri mezzi. L’si sta propagando lungo un canalone, e idelsi sono posizionati nei punti strategici per bloccare l’avanzata delle fiamme. Nessuna abitazione minacciata Al momento, fortunatamente, non risultano abitazioni minacciate dal rogo.