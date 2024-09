LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | subito finale per Bicelli

Leggi tutta la notizia su oasport

9.39 Partita anche la seconda batteria. 9.37chiude terzo in 5'06"51. Tenendo conto della presenza di soli cinque uomini nella seconda batteria, l'azzurro conquista l'accesso in. 9.34 Ganiuk avanti a tutti ai 200 metri,è in lotta con Austin e Huang. 9.31 Partita la batteria dei 400 sl S7. 9.28 Questa la startlist della prima batteria dei 400 sl S7: 3 NPA GANIUK Aleksei (S7) 4 ITAFederico (S7) 5 USA AUSTIN Evan (S7) 6 CHN HUANG Xianquan (S7) 9.26 Tanta attesa soprattutto per Simone Barlaam, che parte favorito nei 50 sl S9. 9.22 Le gare cominceranno fra pochi minuti, alle 9.30, con le batterie dei 400 sl S7, presente Federico. 9.18 Altra giornata interessante con tanti azzurri in corsia che vorranno farsi valere per rimpinguare il bottino di medaglie. 9.