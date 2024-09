Puglia | Emiliano Non ho bisogno del terzo mandato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 1 settembre 2024) CEGLIE MESSAPICA – "Ogni cosa ha il suo tempo, ha il suo contesto e non c'èdi un: mi auguro ci sia qualcuno disponibile". Lo ha detto Michele, presidente della Regionea margine dell'evento 'alla kermesse di Affaritaliani.it La Piazza', in corso a Ceglie Messapica. "Diciamo che in questi 20 anni ho costruito una classe dirigente larga e importante con ministri, deputati e sindaci, e non abbiamo un problema su chi candidare – afferma – mi auguro siano personalità in grado di cogliere quello che abbiamo seminato". E poi: "Se andrebbe bene anche Decaro? Anche", risponde il presidente, aggiungendo che sarà comunque sempre vicino ai pugliesi che "si sono messi in cammino". Infine: "Io sono il papà di tutti e quando sto a casa bussano come sempre", conclude.