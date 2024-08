Sharon Verzeni orrore segreto nella casa del killer | cos’hanno trovato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 31 agosto 2024) Social.delnotte tra il 29 e il 30 luglio la barista 33enneusciva dalla suadi Terno d’Isola (Bergamo) da sola per una passeggiata. Dopo poco meno di un’ora qualcuno l’ha accoltellata. La morte, come evidenziato dall’autopsia, è avvenuta per tre colpi fatali. La svolta nelle indagini è arrivata esattamente a un mese dal delitto.notte tra il 29 e il 30 agosto è stato fermato un uomo di 31 anni. Non conoscevae non c’è alcun movente specifico per il delitto. L’uomo, come ha confessato, l’ha uccise in preda ad un raptus.