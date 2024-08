MOVIOLA – Napoli-Parma | Meret atterra Bonny l’arbitro assegna il rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Al minuto 17 cambia il punteggio al Maradona, dove si disputa il match tra, valido per la terza giornata di Serie A 2024/2025. Dopo i due legni colpiti pochi minuti prima, gli ospiti sono passati in vantaggio su calcio digrazie a. E’ stato proprio l’attaccante francese a procurarsi il penalty, venendoto in area didal portiere avversario, Alex, che ha calcolato male i tempi dell’anticipo. Nessun dubbio perTremolada, che ha immediatamente indicato il dischetto.si è dunque incaricato della battuta del tiro dagli 11 metri ed ha segnato il suo primo gol in Serie A.ilSportFace.