LIVE Inter-Cremonese Primavera 0-0 | Topalovic sostituito male!

(Di sabato 31 agosto 2024)è la terza giornata del Campionato1 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’orario del calcio d’inizio è previsto alle ore 14.30, si gioca al Konami Youth Development Centre ad Appiano Gentile.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 54? Entra Zarate Hidalgo per, poi Daniele Quieto per Mosconi. 49? MALOVEC ANCORA SU DE PIERI! SECONDA PUNIZIONE PERICOLOSISSIMA, IL PORTIERE PARA SOTTO LA TRAVERSA. 15.39 RICOMINCIA IL MATCH. 15.38 Le squadre rientrano in campo. Nessun cambio previsto. Il primo tempo finisce con il risultato di 0-0. I due portieri sono poco impegnati, la maggior parte della partita si passa nel mezzo del campo dove è lento il ritmo di gioco. Poche emozioni, pochi tiri verso la porta.