La prima intervista di Harris | Daremo un nuovo volto all’America ma sull’economia ancora idee vaghe Trump | Noioso!

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prudente. Poco disponibile a fornire dettagli sulle sue politiche da (possibile) presidente. Indecisa su come gestire l’eredità di Joe Biden. Così è apparsa su CNN Kamala, che con il vice Tim Walz ha dato la suaa un grande media nazionale da quando è diventata candidata dei democratici. Si è trattato di 27 minuti segnati soprattutto dal tentativo di proporsi come candidata di un’America nuova, che vuole girar pagina rispetto al decennio appena trascorso di scontri, divisioni, tensioni. È mancata una più chiara definizione del programma economico chevuole realizzare – e questa resta forse la debolezza più significativa della sua candidatura. E non c’è stata alcuna volontà di sottolineare il carattere storico della sua corsa – ladonna nera e asiatica a cercare di entrare alla Casa Bianca.