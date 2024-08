Come finisce il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler | la speranza nella tragedia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel finale de La– Glidi, l’Armata Rossa invade Berlino, costringendo glicapi nazisti alla resa incondizionata nei confronti degli Alleati;, non derogando dal suo proposito, si toglie la vita all’interno del bunker, subito dopo aver sposato Eva Braun, seguito subito dopo da Goebbels e dalla sua famiglia; il gerarca, consegnata la città ai sovietici, si uccide con tutta la famiglia.scena finale del, il ‘giovaneiano’ Peter si allontana da Berlino in bicicletta, facendosi largo tra i soldati russi, in compagnia di Traudl Junge, unica superstite dal bunker, incontrata per le strade della città desolata.