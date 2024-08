SOCIAL- Milan Yacine Adli idolo dei tifosi rossoneri | il saluto commovente

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 agosto 2024)è un nuovo giocatore della Fiorentina e ha salutato così i: il messaggio commoventedeidel. Gli sono bastate solamente due stagioni per entrare nel cuore dei supporters del Diavolo, con la sua passione e il suo amore per i colori. Adesso è arrivato l’addio, o forse l’arrivederci – proprio come scrive lo stesso giocatore nel post di saluto al club di via Aldo Rossi. Il mediano franco-algerino è, infatti, un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo esser stato ufficializzato come nuovo colpo della Viola,ha voluto salutare icon un lungo messaggio postato sui propri canali. Nel testo si legge: “Non so come iniziare questo messaggio perché ho troppe cose da dirvi. Da quando sono arrivato ao mi sono subito innamorato di questo club , di questa squadra è dì questi colori“.