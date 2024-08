La storia dell' autrice di Olympia e di Il trionfo della volontà aveva un talento straordinario Che mise al servizio del Terzo Reich Alla fine della guerra provò a plasmare ex novo la sua storia senza riuscirci Il documentario di Andres Veiel Fuori concorso racconta la parabola di una grande manipolatrice Che visse oltre un secolo senza sensi di colpa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un po’ ridicolo l’esercizio di chi si affanna ad attribuire a destra o a sinistra le sceltea selezione. In che scatola mettere Riefenstahl, ilsulla “regista di Hitler” del tedesco. Nella scatola dei film da vedere (se, come ci auguriamo, troverà una distribuzione italiana) perché è un film bellissimo, che contiene materiali preziosi e perché è un film che serve. Serve a comprendere unaunica, quella di una donna nata nel 1902 a Berlino, ballerina, attrice, poi regista di opere che furono anche di propaganda (Il) per il, fotografa, ma soprattutto straordinaria