Angelina Jolie a Venezia il saluto a Pasquale Esposito | suo fan allettato

(Di giovedì 29 agosto 2024) È statauna delle attrici di punta della prima giornata della Mostra del Cinema di, arrivata al Lido col film Maria, che racconta la storia di Maria Callas. Al suo fianco anche Pierfrancesco Favino e Pablo Larrain. #BiennaleCinema2024 #81 It’s the golden hour for our golden queen #, as she walks the Red Carpet with #PabloLarraín and the rest of the cast of #Maria. pic.twitter.com/d5FYnnLvXl — La Biennale di(@laBiennale) August 29, 2024 Sul red carpet,ha concesso selfie e autografi ai fan e in particolare ha condiviso un po’ del suo tempo con, un fanche aveva già conosciuto a Roma. Il ragazzo, colpito da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara detta anche ‘la malattia delle ossa fragili’, è arrivato ada Poggioreale e domani sogna di incontrare anche Nicole Kidman.