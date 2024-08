Riqualificazione delle scuole a Terracina interventi per 2 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – È stato approvato dalla Giunta Comunale il D.I.P., il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Nel programma triennale dei lavori pubblici approvato dall’Amministrazione Comunale per il triennio 2024/2026 è stata prevista infatti la realizzazione dididegli edifici scolastici per un importo di € 2.050.000,00. I lavori riguarderanno gli Istituti Comprensivi Fiorini, Don Milani e Montessori. Obiettivi principali del progetto sono l’adeguamento normativo, l’efficientamento energetico degli edifici, l’eliminazionebarriere architettoniche e il recupero funzionale degli spazi interni. Il D.I.P.