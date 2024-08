Regionali in Liguria Orlando incalza il centrosinistra

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Il telefono di Andreaè staccato: il deputato e candidato in pectore alla presidenza della regionecontinua a portare avanti la sua campagna tra la gente (domenica è stato a Santa Margherita Ligure e ieri a Sestri Levante e Levagna), lasciando ai livelli nazionali dei partiti del costruendol'onere e l'onore di trovare una quadra in vista delle elezioni. I contatti, viene riferito da fonti dem, sono continui e vanno avanti da giorni, mentre un vertice tra Elly Schlein e Giuseppe Conte non sarebbe ancora in programma, ma potrebbe tenersi - de visu o da remoto - in qualunque momento. "Siamo fiduciosi sul fatto che si trovi una soluzione", viene spiegato dai vertici del Pd, "non si sono incontri, ma siamo in contatto con gli alleati". I nodi, al momento, sono due.