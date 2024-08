Italia bambini fanno bagno al mare e si sentono male | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La Procura di Genova ha avviato un’inchiesta per lesioni colpose a carico di ignoti, in seguito ai malori accusati da 15che, nella giornata di ieri, hanno fatto una Punta Vagno, nel quartiere Foce di Genova. Gli episodi dissere hanno coinvolto ragazzini tra i 9 e i 12 anni, impegnati nella quarantesima edizione della Coppa Primavela Kinder Joy of Moving di Genova 2024. Ihanno manifestato sintomi come febbre, nausea e vomito; cinque di loro sono stati ricoverati all’ospedale Gaslini, mentre gli altri sono stati curati nelle strutture messe a disposizione per l’evento o a casa. Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) ha avviato i campionamenti delle acque per verificare un possibile collegamento tra i malori e la qualità dell’acqua del