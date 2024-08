Dove c' è arte non c' è fascismo | Povia e il concerto annullato Sgarbi tuona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La sinistra dei nostri tempi è un bel Cubo di Rubik, complicata da decifrare. A volte sembra come i bambini che al campetto sotto casa dicono “il pallone è mio e gioca chi decido io”. E se, quindi, le battaglie per l'apertura ai diritti civili quali l'aborto, l'omosessualità sono il mantra da seguire, chiunque la pensa diversamente su questi temi rappresenta il male, talvolta da censurare. È quello che è accaduto al cantante Giuseppe, da sempre nel mirino della sinistra per le sue discutibili posizioni su temi scottanti, al quale è stato impedito dal sindaco di Nichelino, Comune del torinese, di pcipare a un talent show in piazza e di cantare sul palco.