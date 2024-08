Tragedia per una famosissima cantante | morta la mamma e la sorella nello stesso giorno

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 27 agosto 2024) Unapiange suae sua, morte entrambe. Ma di chi stiamo parlando? A essere protagonista di questa triste storia è Mariah Carey, la celebreche abbiamo imparato a conoscere per le canzoni di Natale che tutti amiamo. Non è un segreto, infatti, che fra l’artista e la sua famiglia i rapporti non siano mai stati dei migliori; nelle ultime settimane, poi, la diretta interessata ha potuto passare del tempo con la.  La donna, anziana, èlo scorso weekend,della morte delladella, Alison. Quest’ultima, invece, è venuta a mancare tempo prima a causa di un incidente improvviso. Nonostante tutto, comunque, la famosasi è detta contenta di aver trascorso l’ultima settimana di vita di sua madre insieme a lei.