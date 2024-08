Oroscopo Paolo Fox mercoledì 28 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 agosto 2024) L’diFox per oggi,28Ariete In queste 24 ore vi sentirete particolarmente energici e desiderosi di avventura. È il momento giusto per esplorare nuove opportunità sia sul lavoro che nella vita personale. Evitate di prendere decisioni impulsive, soprattutto in ambito finanziario. In amore, invece, cercate di essere più aperti e sinceri con il partner. Momenti di tensione potrebbero essere superati con una buona dose di dialogo. Un’attività fisica vi aiuterà a scaricare l’energia in eccesso. Toro Siete alla ricerca di stabilità e questa potrebbe essere la giornata adatta per rinforzare alcune basi importanti. Sul lavoro evitate di essere troppo rigidi nelle vostre idee: una maggiore flessibilità vi porterà beneficio. In amore potreste sentirvi un po’ distanti dal partner, con un po’ di pazienza e comprensione tutto si risolverà.