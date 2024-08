Esperienza gol pesanti e titoli | che cosa porta Cuadrado all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Atalanta non lascia. Anzi, raddoppia. È proprio il caso di dirlo. La Dea ha infatti aggiunto un altro innesto di grandissimo spessore sulle corsie laterali. Dopo averto a Bergamo Raoul Bellanova, infatti, l’Atalanta si regala anche Juan. L’esterno colombiano approda in nerazzurro a parametro zero dopo aver speso l’ultima (tribolata) stagione sempre con gli stessi colori, ma quelli dell’Inter. Un’annata che gli ha permesso di vincere – seppur da attore non protagonista – altri due trofei: l’ennesimo Scudetto della sua avventura nostrana e la Supercoppa italiana. Ma all’alba dei 36 anni e dopo un’annata piuttosto travagliata chepuòrealla causa atalantina? Il classe 1988 ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini fino al 30 giugno 2025.