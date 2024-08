Doppio lutto per Mariah Carey | la cantante perde madre e sorella nello stesso giorno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024), 55 anni, ha rivelato al magazine People di avere il “cuore a pezzi” dopo aver perso due delle persone più importanti della sua vita in un tragico susseguirsi di eventi. “Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, loè morta anche mia”, ha dichiarato la. Patriciadella, aveva 87 anni e se n’è andata circondata dall’affetto dei suoi cari.ha espresso la sua gratitudine per aver potuto trascorrere l’ultima settimana della vita dellaal suo fianco, definendosi “fortunata” per aver avuto questa opportunità. Alison, ladi, è morta all’età di 63 anni. La relazione tra le due sorelle era stata segnata da tensioni e traumi. Alison, ex tossicodipendente sieropositiva, aveva vissuto periodi di difficoltà estrema, spesso senza un tetto.