Benitos il nuovo campione | Venderlo? C’è chi l’ha chiesto ma ho intenzione di tenerlo

(Di martedì 27 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA "". "Il cavallo che insegue il record di Violenta". "Il re del miracolo". Hanno coniato mille aggettivi i lupaioli per il barbero che, montato da Velluto, il 17 sera li ha fatti sognare:. IlPorto Alabe,definito a caldo il barbaresco di Vallerozzi Leonardo Giorgi. Ma chi lo conosce meglio di tutti è Dario Colagè, il suo proprietario. Vero che qualcuno ti hase magari gli davi il cavallo? "Dai è vero, qualcuno ha sondato. Però mi ci diverto io con. Per carità in futuro magari posso anche valutare, ma l’è ora di". Com’è rientrato dopo il Palio? "Come se nulla fosse successo, è un cavallo finto. Adesso è al prato e fino a metà gennaio si riposerà. Poi lo iscrivo al Protocollo". Riavvolgiamo il nastro: come inizia la storia paliesca di? "Aveva tre anni, lo vidi a Chilivani.