Salerno si prepara alla Festa della Pizza | alla Stazione Marittima domani il via a Pitti Pizza & Friends

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cresce l’attesa al Molo Manfredi di, dove fervono itivi per l’attesissima”. L’evento, che prenderà il via27 agosto e si protrarrà fino al 1° settembre, promette sei serate all’insegna del gusto,cultura e dello spettacolo. Il grande palco per la musica e i forni per le pizze sono già stati allestiti nei pressi, pronti ad accogliere le pizzerie più rinomateCampania. La manizione sarà condotta dal celebre speaker radiofonico Pippo Pelo, affiancato dmoe influencer Antonella Fiordelisi, nota per la sua partecipazione a Pechino Express.