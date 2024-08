Lutto nel calcio italiano è morto Eriksson | i sintomi della malattia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Notizia in aggiornamento – È scomparso a 76 anni l’allenatore disvedese Sven-Göran, noto per aver allenato diverse squadre del campionato. La notizia del decesso è stata comunicata dal suo agente, Bo Gustavsson. La battaglia contro laIl commissario tecnico svedese Sven-Göranè scomparso all’età di 76 anni lasciando dolore e sgomento nel mondo del. La notizia è stata diffusa recentemente sul sito svengoran.com ed è stata ripresa anche dai media britannici.ha avuto un legame particolare con l’Italia, dove ha allenato la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio, con cui ha conquistato uno storico scudetto nel 2000. Inoltre, è stato il primo allenatore non britanniconazionale inglese, guidandola per cinque anni, dal 2001 al 2006.