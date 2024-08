Lotta al tumore al seno | Noi e la dragon boat sull’Adda a pagaiare per ricordare l’importanza della prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Lodi, 25 agosto 2024 – Mamma di due campionicanoa invita i lodigiani asul fiume Adda per sensibilizzare sullaall’unisono su una imbarcazione a forma die, come avverrà nel Capoluogo di provincia, grazie all’evento “Canottieri Adda in Rosa Pink Amazons”, significa stare “fianco a fianco”, all’aria aperta, a contatto con la natura, emozionarsi e condividere la solidarietà, l’amicizia, la fatica, i ricordi, il divertimento e la gioia di vivere. Claudia Carabelli, 55 anni di Lodi, che ha tre figli, di cui due che gareggiano ad alto livello con la canoa, ha cominciato a praticare lo stesso sport per seguirli. Ne è nato un amore per le sfide sul fiume, tanto che la donna pratica in prima persona gare master. Ma dallo sport, spesso, possono partire messaggi.