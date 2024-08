Ecco perché Quota 103 non ha sfondato Pensioni occhio | cosa cambierà nel 2025

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il tiraggio di103 potrebbe essere molto sotto le stime del governo. E il costo inferiore potrebbe permettere una conferma della misura anche per il. Secondo quanto risulta all'Ansa, infatti, l'Inps ha ricevuto finora circa 7mila domande di accesso sulle 17mila previste per il 2024. Visto che è probabile che il 20% venga respinto, alla fine dell'anno il numero delle uscite anticipate potrebbe essere la metà delle stime del governo. A frenare l'attrattività della misura che consente di andare in pensione con 62 annidi età e 41 di contributi è stato il ricalcolo tutto contributivo dell'assegno, con una penalizzazione piuttosto pesante. In ogni caso, il dato delle uscite inferiore alle attese arriva mentre si apre il cantiere, con la Lega che spinge per introdurre41: uscita a 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica.