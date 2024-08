Le ricadute del bavaglio Cartabia sulle notizie Il pm che indaga sul veliero | Cronisti ostacolati A Padova silenzio per mesi su un femminicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Può la notizia di unrestare ignota per un anno? E può un procuratore capo sentirsi imbavagliato da una legge dello Stato? La risposta a entrambe alle domande è sì. Due storie di diverse, una di presunta violenza in famiglia terminata con un delitto l’altra un incidente, che sono accumunate dalla controversa legge. Unche ostacola il lavoro dei giornalisti e ha permesso addirittura che 13 procure fossero monitorate per eventuali violazioni. Sindacato e ordine dei giornalisti – all’epoca – rinunciarono a essere sentiti.