È morto Ottaviano Del Turco il figlio | accanto a te nella burrasca Inchiesta e gogna mediatica segnarono la sua fine politica

(Di sabato 24 agosto 2024) È ilGuido a dare il triste annuncio sui social: èDel, ex presidente della Regione Abruzzo dal 2005 al 2008, ex segretario del Partito socialista italiano dal 1993 al 1994, ed ex ministro delle Finanze dal 2000 al 2001, nel governo Amato. «Ciao Papà, ti ho voluto bene – scrive ilin un post su Facebook –. Tanto. E grazie per avermi fatto starea te per 15 anni quando il mare è andato in». I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10chiesa di Collelongo, il paese dove era nato. ÈDel: aveva 79 anni E di burrasche,De, ne ha affrontate tante. Nato il 7 novembre 1944,Delaveva 79 anni. Originario di Collelongo, paesino in provincia dell’Aquila, Delha mosso i primi passi della sua carrierain ambito sindacale.