La Corsa dei 100 a Porcari foto e classifica

(Di venerdì 23 agosto 2024)(Lucca), 23 agosto 2024 – L'undicesima edizione delladei 100 di, tenutasi il 22 agosto, ha riscosso un grande successo, con oltre 500 partecipanti tra podisti competitivi e camminatori che hanno affrontato il percorso impegnativo e suggestivo della gara. Questa manifestazione, ideata per celebrare il centenario della fondazione del Comune di, si è ormai affermata come un evento podistico imperdibile di metà agosto, attirando corridori da tutta la regione. Il percorso, caratterizzato da continui saliscendi che conducono al celebre quercione centenario, ha messo alla prova anche i più esperti. Ladei 100 aI partecipanti hanno beneficiato delle ottime attrezzature e dei servizi offerti dal campo sportivo, garantendo loro condizioni ideali per competere al meglio delle loro capacità.