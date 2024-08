LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | inizia la sfida tra Alinghi ed Orient Express tra poco Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:18 Pietro Sibello, coach died ex componente dello staff di, rassicura i suoi uomini circa il buon lavoro operato sino a questo momento. 14:15 Imbarcazioni che viaggiano a 38 km/h e si avvicinano alla prima boa che porta al lato di poppa. Sono ben 12 i secondi di margine degli elvetici. 14:13 Sei i lati da coprire con condizioni di vento accettabili. Giuria che può ridurre a 4 i lati da percorrere in caso di abbassamento di vento. Ottima partenza di, che ha già 130 metri di margine sui rivali.(SUI) –(FRA) 14:09 Velocità elevatissime e barche che sono in “volo” sin dal pre partenza. 14:05meno di 6 minuti allo start ufficiale del primo match race. 14:01 La prima notizia è che c’è vento! Sarà dunque grande spettacolo in quel di