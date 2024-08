Lavori sul viadotto di Rassina | la preoccupazione delle categorie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – Proseguono in Casentino i forti disagi che stanno colpendo la comunità e l’economia locale a causa deidi manutenzione straordinaria suldi, lungo la strada regionale SR71. Una situazione che ha ormai compromesso pesantemente i risultati dell’estate 2024 e che ora sta diventando insostenibile, come denunciano Confcommercio e Confartigianato. “Ormai da quattro mesi – scrivono in una nota congiunta i delegati casentinesi di Confcommercio Luca Boccalini e di Confartigianato Imprese Roberto Biancucci - gli interventi in quello che è considerato uno snodo cruciale della viabilità casentinese continuano a creare notevoli problemi alla circolazione stradale soprattutto nel weekend, con conseguenze pesanti per le attività economiche e i pendolari della zona”.