Il mondo piange la perdita di Sphen il pinguino simbolo della comunità LGBTQ+

(Di giovedì 22 agosto 2024) La città di Sydney è in lutto per ladi uno dei suoi membri più amati,, unPapua maschio che, insieme al suo compagno Magic, aveva conquistato i cuori di tutti. La loro storia d’amore, infatti, è diventata uninternazionale di uguaglianza, dimostrando che i legami affettivi non conoscono confini di genere o specie., deceduto all’età di 11 anni, è stato costretto a lasciare il suo Magic dopo che la sua salute si è deteriorata. I curatori dell’acquario dove viveva, il Sea Life Sydney Aquarium, di fronte alla sofferenza dell’animale, hanno deciso di mettere fine alle sue pene.