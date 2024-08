Il campo sportivo cerca un gestore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’Amministrazione ha deciso di avviare la procedura selettiva per l’affidamento in gestione delvecchio di via Marsala da utilizzare a finalità sportive, culturali, di intrattenimento, oltreché per la sua valorizzazione. Durata della concessione tre anni con possibilità di ripetizione per un ulteriore biennio. Il valore stimato della concessione è 85mila euro conteggiato rispetto al fatturato totale presunto per gli anni di gestione (3 più 2) e desunto dal quadro delle entrate dalla riscossione delle tariffe da determinare annualmente con atto di giunta comunale, a carico degli utilizzatori. A tutto questo si deve aggiungere il contributo che ogni anno il Comune eroga al concessionario e che è pari all’offerta al ribasso proposta rispetto all’importo posto a base di gara che è 7.500 euro.